Referendum giustizia, gli allievi di don Milani per il No: “Riforma contro la Costituzione, per lui era sacra”

Sessanta anni fa, il 15 febbraio del 1966, don Lorenzo Milani (foto) venne processato per la lettera ai cappellani militari contro tutte le guerre e in difesa dell’obiezione di coscienza e con lui il direttore di Rinascita, Luca Pavolini, che l’aveva pubblicata. I due furono assolti in primo grado, ma condannati poi in appello nell’ottobre del 1967. Nel frattempo però don Milani era morto, ma per lo Stato rimase il “reo”. Il processo fu rapido: la lettera contro i cappellani era stata scritta un anno prima e don Milani finì subito alla sbarra. Pur malatissimo (morirà circa un anno dopo, il 26 giugno 1967), il priore di Barbiana non fece nulla per rinviare il processo, tanto era il rispetto che nutriva, ricordano i suoi ex allievi, per la giustizia e per la magistratura (tra i suoi amici più cari Gian Paolo Meucci, Silvio Ramat e Beniamino Deidda).

Don Milani accettò di essere difeso dall’avvocato di ufficio Adolfo Gatti e lui stesso, pur immerso in giornate di dolore per il tumore che lo affliggeva, trovò il modo e la forza di scrivere una lettera ai giudici, testo cult del primato della coscienza e della pace che piacque moltissimo, tra gli altri, allo psicanalista Erich Fromm. Memorabile l’incipit della lettera, che con quella ai cappellani militari forma il libretto ‘L’obbedienza non è più una virtù’: “Signori Giudici, vi metto qui per scritto quello che avrei detto volentieri in aula. Non sarà infatti facile ch’io possa venire a Roma perché sono da tempo malato. La malattia è l’unico motivo per cui non vengo. Ci tengo a precisarlo perché dai tempi di Porta Pia i preti italiani sono sospettati di avere poco rispetto per lo Stato. E questa è proprio l’accusa che mi si fa in questo processo. Ma essa non è fondata per moltissimi miei confratelli e in nessun modo per me. Vi spiegherò anzi quanto mi stia a cuore imprimere nei miei ragazzi il senso della legge e il rispetto per i tribunali degli uomini”.

Dunque rispetto della legge e dei giudici. È questo il contesto storico in cui si colloca la decisione degli ex allievi del priore di schierarsi per il No al referendum del 22 e 23 marzo, con un lungo comunicato firmato dalla fondazione, dal gruppo di Calenzano e dall’istituzione di Vicchio, presieduta da Antonio Foti Valenti, che coltivano la memoria di don Milani. La fondazione, voluta da Michele Gesualdi e guidata oggi da Agostino Burberi, uno dei primi ragazzi della scuola di Barbiana, ha anche aderito al comitato per il No presieduto da Vittorio Bachelet, “con l’obiettivo di organizzare, coordinare e sostenere tutte le iniziative di sostegno al No al referendum”.

Spiegano i milaniani, da Guido Carotti a Nevio Santini e a Edoardo Martinelli, nel loro documento: “Il motivo centrale del nostro no sta nel merito stesso della riforma. La proposta, nei fatti, consegna enorme potere e influenza sulla giustizia alle maggioranze politiche del momento, avvantaggiandole di volta in volta, come riconosciuto dallo stesso Ministro della Giustizia, estensore della riforma”. E don Andrea Bigalli, che per la Curia segue in particolare il mondo dei milaniani, aggiunge, per far capire le ragioni del no alla riforma, che per loro, i milaniani, “la difesa della Costituzione è fisiologica”. E la riforma del centrodestra è vista come un attacco proprio alla Carta. “Viene svuotato di senso quanto stabilito dalla Costituzione, che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura attraverso il suo autogoverno”. Sottolineano infine gli ex allievi del priore: “Per don Milani, la Costituzione era un testo sacro, uno strumento di riscatto per gli ultimi. Modificarla in questo senso significa tradirne lo spirito più profondo e tradire il principio della separazione dei poteri, l’unico argine contro l’arbitrio e il sopruso del potente sul povero”.