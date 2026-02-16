Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:14

Olimpiadi, Vittozzi confessa: “Prima della gara ho visto la manche di Brignone, mi sono detta che dovevo fare qualcosa di grande anch’io”

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Le parole della campionessa di biathlon a Casa Italia
Icona dei commenti Commenti

“Prima della mia gara ho visto la manche di Brignone (lo slalom gigante, ndr), mi sono detta che anch’io dovevo fare qualcosa di grande”. Lo ha confessato Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a Casa Italia. La campionessa di Sappada ha fatto la storia, conquistando la prima medaglia d’oro nella storia italiana.

Vittozzi ha risposto a chi gli chiedeva delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel recente passato: “Ho pensato più volte di mollare, ma alla fine il sogno di vincere una medaglia ai Giochi mi ha spinto a continuare”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione