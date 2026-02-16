“Prima della mia gara ho visto la manche di Brignone (lo slalom gigante, ndr), mi sono detta che anch’io dovevo fare qualcosa di grande”. Lo ha confessato Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a Casa Italia. La campionessa di Sappada ha fatto la storia, conquistando la prima medaglia d’oro nella storia italiana.

Vittozzi ha risposto a chi gli chiedeva delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel recente passato: “Ho pensato più volte di mollare, ma alla fine il sogno di vincere una medaglia ai Giochi mi ha spinto a continuare”.