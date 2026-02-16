Un guanto con tracce di Dna maschile, un uomo ripreso dalle telecamere con zaino e volto coperto, e nessun movente ancora chiaro. A oltre due settimane dalla scomparsa della 84enne Nancy Guthrie, madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, le indagini si concentrano su nuovi elementi che potrebbero aiutare a identificare il sospettato del rapimento avvenuto a Tucson, in Arizona. Secondo quanto riferito dall’Fbi, gli investigatori hanno rinvenuto un guanto in un campo vicino al ciglio della strada, a circa sei chilometri dall’abitazione della donna. Il reperto “sembra corrispondere a uno di quelli indossati dal sospettato filmato la notte della scomparsa” e contiene tracce di Dna. L’agenzia ha precisato di aver ricevuto risultati preliminari che indicano un “profilo maschile sconosciuto”, ma che sono ancora necessari ulteriori controlli di qualità e una conferma ufficiale prima di inserirlo nel database.

Nel corso delle ricerche sono stati raccolti circa 16 guanti nelle zone circostanti la casa di Guthrie, molti dei quali appartenevano però ai soccorritori. “Quello con il profilo del Dna recuperato è diverso e sembra corrispondere ai guanti del soggetto nel video di sorveglianza”, ha spiegato il Bureau. Le immagini registrate dalla telecamera del citofono mostrano un uomo mascherato, con guanti e zaino, che si avvicina all’abitazione e tenta di coprire la videocamera con la mano prima di raccogliere della sterpaglia dal giardino per bloccarne la visuale. Dopo l’analisi forense del filmato, l’Fbi ha stimato che il sospettato sia alto tra i 175 e i 177 centimetri, di corporatura media, e ha identificato lo zaino come un modello da 25 litri Ozark Trail Hiker Pack.

Nonostante i progressi tecnici, gli investigatori non hanno ancora individuato un movente. Una fonte vicina alle indagini, citata dalla Cnn, ha spiegato che le autorità stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un furto finito male, un rapimento mirato per via della notorietà della figlia o “una moltitudine di altre possibilità”. La priorità resta individuare sia la posizione della donna sia l’identità dell’uomo ripreso dalle telecamere. Savannah Guthrie e i fratelli Annie e Camron avevano pubblicato un video per stabilire un contatto diretto con eventuali rapitori. Nelle ultime ore, la giornalista ha diffuso un nuovo appello rivolto direttamente ai responsabili del sequestro: “A chiunque la tenga o sappia dove si trova, dico che non è mai troppo tardi”, ha scritto su Instagram. “Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta e noi siamo qui”. La giornalista ha aggiunto: “Sono passate due settimane da quando nostra madre è stata rapita e abbiamo ancora speranza e fiducia”.