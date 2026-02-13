Due partenze da rivedere, due rimonte da gigante della specialità quale è. Michela Moioli vince la medaglia di bronzo nello snowboard cross e regala la diciottesima all’Italia. Una semifinale prima e una finale poi dall’esito tutt’altro che scontato per la snowboarder italiana, che conquista la terza medaglia nelle ultime tre edizioni delle Olimpiadi. Oro a Pyeongchang 2018, argento nella gara a squadre a Pechino 2022 e bronzo a Milano–Cortina 2026. Tutte nello snowboard cross. Dopo essersi qualificata agli ottavi con il sesto tempo, Moioli ha conquistato la qualificazione prima ai quarti e poi in semifinale con il primo tempo. Poi due gare quasi fotocopia: prima la partenza lenta in semifinale e la rimonta fino al primo posto che le ha permesso di qualificarsi per la final A.

In finale il remake della gara precedente: un altro inizio negativo, ma quando sembrava ormai staccata dalle prime tre e condannata al quarto posto, è riuscita nelle curve finali a raggiungere le avversarie, rimanere agganciata e indovinare la giusta linea per conquistare uno storico podio, rimontando sulla svizzera Noemie Wiedmer e conquistando una medaglia che sembrava ormai un miraggio. E pensare che Moioli ha rischiato di non esserci oggi. Mercoledì infatti – a due giorni dall’esordio – l’azzurra era caduta in ricognizione a Livigno, dopo un contatto con un’altra atleta. Dopo i controlli in ospedale, l’azzurra si è sottoposta a sedute di fisioterapia ma da subito non ha messo in discussione la sua presenza oggi. Tanta paura, ma nessuna conseguenza grave per l’atleta bergamasca, che si è portata in gara i “segni” in volto di quella caduta, mostrati anche a RaiSport.

“Sono veramente orgogliosa di me, tantissimo. Ma non solo per la medaglia ma perché ho fatto un percorso incredibile, supportata sicuramente sempre da persone eccezionali e da una squadra eccezionale. La mia famiglia sempre al mio fianco. E oggi volevo esserci con tutta me stessa e fare il mio, fare quello che il mio corpo sa fare fin da bambina sullo snowboard. È andata bene”, ha raccontato Michela Moioli in mixed zone. “Oggi non sentivo la pressione, sono stati gli altri giorni che sono stati veramente impegnativi con notti in bianco. È stato veramente tosto, però ho sempre ascoltato quella vocina dentro di me che mi diceva. Vai avanti. Vai avanti e non mollare. Tieni duro. E non ci credo ancora”.