Incendio Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime prima dell’interrogatorio: urla e spintoni – Video

di Redazione Cronaca
Parapiglia prima dell'interrogatorio: "Siete la mafia". I proprietari del Constellation: "Ci prenderemo le nostre responsabilità"
Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Come si vede nel video, ci sono stati spintoni, urla e accuse.

Una madre ha urlato: “Siete la mafia, avete pagato 200mila franchi ed è finita”. Il proprietario del Constellation ha replicato: “No, non c’è mafia, sono un lavoratore”. “Dov’è mio figlio? Come dormite? Come mangiate? Come respirate? Mio figlio dov’è?”, ha chiesto la madre disperata. “Mi dispiace, mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità, siamo qui per la giustizia”, ha replicato Jacques.

