Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:04

Bufera di neve sull’Etna, cinque persone restano bloccate con le auto: soccorse dalla Gdf – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (1)
La Guardia di Finanza di Nicolosi ha soccorso cinque persone rimaste intrappolate nella neve
Icona dei commenti Commenti

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie macchine sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell’Etna sorprese da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza, vicino ai Crateri Silvestri. L’intervento degli specialisti delle Fiamme gialle è stato ostacolato dall’abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada, tanto che i finanzieri sono stati costretti ad abbandonare la loro auto di servizio. La neve, intanto, è scesa così copiosa che l’accumulo ha impedito ai cinque di aprire i propri sportelli. I finanzieri li hanno liberati con le proprie pale e li hanno condotti verso i fuoristrada.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione