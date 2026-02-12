Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso cinque persone che erano rimaste bloccate con le proprie macchine sulla strada provinciale 92 sul versante Sud dell’Etna sorprese da una violenta bufera di neve nella zona del Rifugio Sapienza, vicino ai Crateri Silvestri. L’intervento degli specialisti delle Fiamme gialle è stato ostacolato dall’abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada, tanto che i finanzieri sono stati costretti ad abbandonare la loro auto di servizio. La neve, intanto, è scesa così copiosa che l’accumulo ha impedito ai cinque di aprire i propri sportelli. I finanzieri li hanno liberati con le proprie pale e li hanno condotti verso i fuoristrada.