Parlando all’emittente pubblica Cbc, ha raccontato che inizialmente "non pensavo stesse succedendo qualcosa" e spiegato di essere rimasto confinato per più di due ore fino a quando la polizia non ha fatto irruzione

Stava seguendo una lezione di meccanica quando ha cominciato a ricevere “foto orribili”. È la testimonianza di uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese, dove una donna ha portato a termine una strage prima di togliersi la vita. Parlando all’emittente pubblica Cbc, ha raccontato che stava seguendo una lezione di meccanica, quando è stato comunicato che la scuola era entrata in lockdown per una sparatoria. Inizialmente “non pensavo stesse succedendo qualcosa”, ha raccontato. Poi però ha iniziato a ricevere foto “orribili” che mostravano la carneficina nell’istituto.

Il ragazzino ha spiegato di essere rimasto confinato per più di due ore fino a quando la polizia non ha fatto irruzione, ordinando a tutti di alzare le mani prima di scortarli fuori dall’edificio. “Pensi che questo genere di cose non accada mai”, ha detto commossa la madre raccontando di aver abbracciato il figlio quando finalmente si sono riavvicinati dopo che la zona era stata dichiarata sicura. “Non gli staccherò gli occhi di dosso per un po’.

L’amministrazione cittadina ha affermato in un comunicato che “non ci sono parole per esprimere il dolore che la nostra comunità sta provando stasera”. “Si trattava di una situazione in rapida evoluzione e dinamica, e la rapida collaborazione della scuola, dei soccorritori e dei residenti ha svolto un ruolo cruciale nella nostra risposta”, ha dichiarato Ken Floyd, un funzionario di polizia, descrivendo una “scena orribile” al loro arrivo a scuola. “È stata una giornata incredibilmente difficile ed emotivamente estenuante per la nostra comunità”.