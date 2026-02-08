Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia spera in una giornata da sogno: c'è la libera femminile, con Goggia e Brignone. E ancora: la staffetta mista del biathlon, Pellegrino nello skiathlon, lo squadrone dello snowboard, Fischnaller nello slittino e Ghiotto nello speed skating. Il gran finale con il pattinaggio di figura

Per l’Italia sportiva può essere una domenica da sogno. Oggi, 8 febbraio, gli azzurri vanno a caccia di medaglie in tutte le 8 finali in programma. Si parte con la discesa libera femminile, dove c’è attesa sia per Sofia Goggia che per Federica Brignone, la cui partecipazione è stata confermata dalla Fisi dopo le prove di discesa. È anche il giorno della grande speranza per il biathlon: nella staffetta mista gli azzurri sono tra i favoriti. Poco prima, il portabandiera Federico Pellegrino proverà l’impresa nello skiathlon. Nel frattempo, anche lo squadrone dello snowboard, guidato dal veterano Roland Fischnaller, andrà a caccia di più di una medaglia nello slalom gigante parallelo, sia maschile che femminile. E ancora: c’è il debutto del recordman mondiale di pattinaggio di velocità, Davide Ghiotto. Però, la prima finale non sarà sui “suoi” 10.000m, ma sui 5.000m. Spostandosi da Milano a Cortina, Dominik Fischnaller è da podio nella finale dello slittino. Non è finita: in serata c’è l’ultimo atto del team event del pattinaggio di figura. La squadra azzurra può sognare uno storico bronzo.

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Il programma completo

ore 9:00 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, qualificazione: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 09:30 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, qualificazione: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 10:00 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, manche di eliminazione: ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 10:30 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, manche di eliminazione: ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 11:30 Sci alpino – Discesa libera donne: Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

ore 12:30 Sci di fondo – Skiathlon 10+10km uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino

ore 13:00 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, ottavi di finale: ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 13:24 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, ottavi di finale: ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 13:48 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, quarti di finale: ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 14:00 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, quarti di finale: ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 14:05 Biathlon – Staffetta mista 4+6km: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 14:12 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, semifinale: ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 14:19 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, semifinale: ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 14:26 Snowboard – Slalom gigante parallelo donne, finali: ev. Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

ore 14:35 Curling – Round robin doppio misto, Italia-Repubblica Ceca: Stefania Constantini, Amos Mosaner

ore 14:36 Snowboard – Slalom gigante parallelo uomini, finali: ev. Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

ore 16:00 Pattinaggio di velocità – 5000m uomini: Davide Ghiotto, Michele Malfatti

ore 17:00 Slittino – Singolo uomini, (manche 3): Dominik Fischnaller

ore 18:34 Slittino – Singolo uomini, (manche 4): Dominik Fischnaller

ore 19:05 Curling – Round robin doppio misto, Italia-Gran Bretagna: Stefania Constantini, Amos Mosaner

ore 19:30 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, coppie, programma libero: Sara Conti, Niccolò Macii

ore 19:30 Snowboard – Big air donne, qualificazioni: Marilù Poluzzi

ore 20:40 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, singolo donne, programma libero: Lara Naki Gutmann

ore 21:55 Pattinaggio di figura – Gara a squadre, singolo uomini, programma libero: Daniel Grassl

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.