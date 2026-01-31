Un urlo fortissimo spezza la telecronaca Rai: la disperazione per l’errore di Laura Pirovano durante il superG di Crans Montana

La sciatrice azzurra stava per conquistare la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, ma ha sbagliato proprio alla penultima porta: la reazione di Nadia Fanchini è diventata virale

Il superG di Crans Montana ha dato indicazioni positive all’Italia in vista di Milano–Cortina – con il secondo posto di Sofia Goggia – ma anche una delusione enorme a Laura Pirovano, sciatrice azzurra che aveva quasi portato a termine la gara della vita e stava per trionfare in Svizzera. Poi l’errore alla penultima porta ha compromesso tutto. E quell’errore ha scatenato una reazione d’istinto in telecronaca Rai, con protagonisti Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini, presto diventati virali sui social, soprattutto su X.

Pirovano per tutta la prova era stata nettamente la più veloce, mettendo in mostra passaggi perfetti e un’aggressività che le avrebbe consentito di ottenere la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo di sci alpino. Purtroppo un errore nel finale l’ha costretta a saltare la penultima porta e a dire addio ai sogni di gloria. Ed è lì che in particolare Nadia Fanchini ha urlato fortissimo in cuffia. Urlo amplificato ovviamente dal microfono, che non avrà fatto piacere ai telespettatori.

A ciò si aggiunge la “gufata” involontaria di pochi attimi prima, quando Pirovano stava sciando benissimo e Franchini – commentando – ha esclamato: “Entrata strettissima, bravissima. Sta sciando da paura, anche qui è super presente, sta sciando benissimo…”, poi la voce interrotta proprio nel momento in cui Pirovano ha commesso l’errore fatale e l’urlo in cuffia: “No! No!“, che non ha sicuramente fatto bene alle orecchie di chi stava ascoltando.