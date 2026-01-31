Goggia batte un colpo, è seconda nel superG a Crans Montana: “Pensare alle Olimpiadi mi gasa”. Rimandata Brignone, al rientro in velocità

La bergamasca ha chiuso a soli 18 centesimi da Malorie Blanc, 21enne padrona di casa che ha trionfato con il tempo di 1'17"34: "Sono soddisfatta della mia prova"

Sofia Goggia lancia un segnale positivo in vista delle Olimpiadi di Milano–Cortina, classificandosi seconda nel superG di Crans Montana – località ancora scossa dalla tragedia di capodanno, dove ieri è stata annullata la discesa dopo le prime sei partenze – a soli 18 centesimi da Malorie Blanc, 21enne padrona di casa che ha trionfato con il tempo di 1’17″34. Male Federica Brignone, diciassettesima al rientro in velocità dopo il grave infortunio che l’ha tenuta fuori quasi un anno. “Non mi è venuta la gara come pensavo di interpretare”, ha dichiarato la sciatrice azzurra a fine gara. Brignone aveva soli tre giorni di allenamento nelle gambe e dopo una buona partenza, ha perso parecchi decimi a causa di un pericoloso slittamento che ne ha condizionato la prestazione. Nel finale però ha ritrovato un ottimo assetto per chiudere al 17esimo posto, a 1″28 da Blanc.

Tornando a Goggia, aveva inizialmente fatto segnare ottimi parziali, ma nel tratto finale ha concesso 26 centesimi alla rivale svizzera e di conseguenza la vittoria. La sciatrice azzurra ha comunque battuto un colpo a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, ottenendo il quarto podio stagionale, il terzo in superG, ma soprattutto il primo in questo inizio di 2026. “Non è stato facile gareggiare qui per quello che è successo. Il pensiero di quel dramma mi ha accompagnato per tutto questo mese, sapendo di dover gareggiare proprio in questa località”, ha esordito Goggia al termine della competizione, ricordando le vittime della strage di Capodanno.

Goggia consolida comunque il suo primo posto nella classifica di specialità, allungando su una Alice Robinson (oggi sesta), che in questa parte di stagione rende molto meglio nelle discipline veloci, piuttosto che in gigante. Sono 280 i punti della bergamasca, contro i 220 della neozelandese. “Per quello che riguarda la mia gara, devo dire che sono soddisfatta. Ho fatto un paio di errori, soprattutto in alto, ma sentivo di avere la velocità e questo è molto importante. Gennaio non è mai stato un mese facile per me, e terminarlo con un podio è il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi, che per me sono sacre. Pensare alle gare olimpiche mi gasa”.

Ma dall’Italia impegnata nel superG di Crans Montana arrivano altri segnali positivi, a partire da Roberta Melesi, autrice di una prova di qualità, soprattutto nella parte alta e in quella centrale, dove contava lo scivolamento. Qualche decimo lasciato nella parte tecnica finale, ma la prova dell’azzurra di Ballabio è stata assolutamente positiva. Per molto tempo Melesi è rimasta al terzo posto e ha accarezzato il sogno del podio, alle spalle di Goggia, ma è stata poi battuta da Breezy Johnson, con il pettorale 29.

Un vero peccato invece per la trentina Laura Pirovano, che per tutta la pista è stata nettamente la più veloce, mettendo in mostra passaggi perfetti e un’aggressività che le avrebbe consentito di ottenere la prima vittoria in carriera. Purtroppo un errore nel finale l’ha costretta a saltare la penultima porta e a dire addio ai sogni di gloria. La discesa cancellata venerdì a Crans Montana sarà recuperata il prossimo 6 marzo in Val di Fassa.