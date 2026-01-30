Il mondo FQ

“Proteggete sempre quei due ragazzi, è incredibile”: lo sfogo di Zverev dopo il medical time-out concesso ad Alcaraz

di Redazione Sport
L'intervento del dottore non è consentito in caso di crampi: da qui la lamentela del tennista tedesco alla fine del terzo parziale
“È incredibile che venga curato per i crampi, li proteggete sempre”. Alexander Zverev non ha preso benissimo la decisione di concedere il medical timeout a Carlos Alcaraz nel terzoset vinto dal tedesco nella semifinale degli Australian Open. Ma riepiloghiamo: Alcaraz aveva vinto i primi due set, ma nel terzo ha iniziato ad accusare i crampi per il caldo e la stanchezza. Ha perso il set al tiebreak, ma precedentemente aveva chiesto l’intervento del medico per ricevere le prime cure sul 5-4.

Intervento concesso dal supervisor che ha mandato su tutte le furie Alexander Zverev: questo perché non è consentito un medical time-out per crampi. Nel suo sfogo, Zverev ha attaccato duramente la concessione del supervisor, accusandolo di tutelare maggiormente Sinner e Alcaraz rispetto al resto dei giocatori: “È una str*nzata! Proteggete sempre quei due ragazzi“, ha esclamato il tedesco, litigando con il giudice di sedia.

