Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Atto undicesimo. O atto quinto se parliamo di semifinali Slam. I due si incontreranno di nuovo venerdì 30 gennaio per la quarta volta negli ultimi due anni in una semifinale di un torneo così importante (il loro ranking e il rendimento di entrambi “favorisce” l’incrocio nel penultimo atto), con in palio la finale degli Australian Open, primo Slam del 2026. Sinner ha sconfitto Ben Shelton ai quarti, mentre Djokovic ha superato Lorenzo Musetti a causa del ritiro per infortunio dell’italiano, che conduceva per 2-0 nel conteggio dei set. Ad attendere il vincitore della sfida tra il numero due al mondo e il serbo ci sarà chi trionferà nell’altra semifinale – la prima – tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Entrambe le semifinali si giocheranno ovviamente alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne, con la prima semifinale – come prevedibile – che vedrà di fronte il numero uno al mondo contro il tedesco, reduce da una bella vittoria contro Learner Tien ai quarti di finale. Alcaraz–Zverev si giocherà nella notte italiana, mentre Sinner-Djokovic è l’unico match della sessione serale sul centrale a partire dalle 9:30 italiane.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Quello della semifinale degli Australian Open sarà l’undicesimo confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. In vantaggio nei dieci scontri precedenti c’è Sinner, che ne ha vinti sei contro i quattro di Djokovic. L’azzurro ha vinto gli ultimi cinque, mentre Djokovic aveva vinto quattro dei precedenti cinque. L’ultimo risale all’estate 2025, in semifinale a Wimbledon: in quel caso Sinner dominò in tre set (6-3, 6-3, 6-4) e si qualificò alla finale poi vinta contro Carlos Alcaraz.

E a proposito di semifinali slam, sarà la quinta volta che Sinner e Djokovic si incontreranno a questo punto di un torneo così importante. I precedenti quattro risalgono a Wimbledon 2023, Australian Open 2024, Roland Garros 2025 e Wimbledon 2025: tutti vinti da Sinner a eccezione di Wimbledon 2023.

2021 – Montecarlo , trentaduesimi: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2)

, trentaduesimi: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2) 2022 – Wimbledon , quarti di finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2)

, quarti di finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2) 2023 – Wimbledon , semifinale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 4 )

, semifinale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 ) 2023 – ATP Finals , Round Robin: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 5 , 7-6 2 )

, Round Robin: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 , 7-6 ) 2023 – ATP Finals , finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3)

, finale: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3) 2023 – Coppa Davis , semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5)

, semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5) 2024 – Australian Open , semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 6 , 6-3)

, semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 , 6-3) 2024 – Shanghai , finale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 4 , 6-3)

, finale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 , 6-3) 2025 – Roland Garros , semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 3 )

, semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 ) 2025 – Wimbledon, semifinale: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic – prevista per venerdì 30 gennaio alle 9:30 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision. Ma c’è una novità: la sfida verrà trasmessa anche in chiaro: il canale sarà Nove, canale free del gruppo Warner Bros Discovery, che detiene i diritti tv esclusivi del torneo di Melbourne.

Australian Open, il programma completo di venerdì 30 gennaio

ROD LAVER ARENA

Dalle 2:00

[WC] Olivia Gadecki/John Peers (AUS) – Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)

Non prima delle 4:30

[1] Carlos Alcaraz (ESP) – [3] Alexander Zverev (POL)

Dalle 9:30

[4] Novak Djokovic (SRB) – [2] Jannik Sinner (ITA)