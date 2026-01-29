Diciotto partite in contemporanea, pioggia di gol e ribaltoni fino all’ultimo secondo: la Group Phase della Champions League ha regalato emozioni ed emesso verdetti. Capitolo italiane: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff (tutte da teste di serie, ma ci arriveremo), Napoli eliminata da 30esima. C’è chi adesso attende le vincitrici dei playoff per conoscere la propria avversaria, chi invece attende di conoscere la rivale agli spareggi e chi invece si dedicherà soltanto al campionato dopo l’eliminazione. Le otto già qualificate agli ottavi (cinque inglesi) sono Arsenal (a punteggio pieno), Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui sorteggi di Champions League in programma venerdì 30 gennaio.

Playoff Champions League, come funzionano e quando si giocano

I club qualificati ai playoff sono sedici e saranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni dalla 9 alla 16, quindi anche le tre italiane) e quattro coppie non teste di serie (chi si è classificato dalla posizione 17 alla 24). Le teste di serie giocheranno la sfida di ritorno in casa. I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: 9 o 10 contro 23 o 24, 11 o 12 contro 21 o 22, 13 o 14 contro 19 o 20 e 15 o 16 contro 17 o 18. Ogni squadra ha dunque una “doppia possibilità” tra le avversarie in questione.

Le squadre teste di serie sono Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, mentre quelle non teste di serie sono Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica. Non c’è nessuna limitazione: in questa fase si possono incontrare squadre della stessa federazione e anche chi si è già scontrato nella Group Phase. Le date dei playoff sono 17/18 febbraio 2026 e 24/25 febbraio 2026.

Quando si svolgono i sorteggi dei playoff di Champions e dove vederli

Il sorteggio per i play-off di Champions League si terrà a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle ore 12. Si potrà seguire in diretta su Sky (con Sky Sport 24 e Sky Sport Uno come canali dedicati), Now Tv e in streaming sul sito della Uefa.

Le possibili avversarie delle italiane ai playoff

Tutte e tre le italiane saranno teste di serie. Per l’Inter la doppia possibilità vede o la possibile sfida contro il Benfica, con conseguente ritorno di José Mourinho a San Siro, oppure la sfida nella fredda terra norvegese contro il Bodo Glimt, squadra già incontrata dalla Juventus nella Group Phase. Per la Juventus torna l’incubo Galatasaray, squadra che sconfisse i bianconeri per 1-0 con gol di Sneijder nel 2013 condannandola all’eliminazione nella fase a gironi. In alternativa c’è il Club Brugge. Infine per l’Atalanta o la sfida in Germania contro il Borussia Dortmund o quella in terra greca contro l’Olympiacos.

Inter – Benfica o Bodø

– Benfica o Bodø Juventus – Galatasaray o Bruges

– Galatasaray o Bruges Atalanta – Borussia Dortmund o Olympiacos

Tutti i possibili accoppiamenti

REAL contro BODO o BENFICA

INTER contro BODO o BENFICA

contro BODO o BENFICA PSG contro MONACO o QARABAG

NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG

JUVENTUS contro BRUGGE o GALATASARAY

contro BRUGGE o GALATASARAY ATLETICO contro BRUGGE o GALATASARAY

ATALANTA contro DORTMUND o OLYMPIACOS

contro DORTMUND o OLYMPIACOS LEVERKUSEN contro DORTMUND o OLYMPIACOS

Gli accoppiamenti agli ottavi

Le italiane scopriranno la propria avversaria ai playoff, ma anche l’eventuale avversaria agli ottavi in caso di passaggio al turno successivo. Tabellone alla mano, se l’Inter dovesse superare il turno contro una tra Benfica e Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. Eventuale incrocio con un club inglese per la Juventus, che in caso di vittoria ai playoff sfiderebbe o il Tottenham o il Liverpool. Complicatissimo l’eventuale ottavo di finale dell’Atalanta: ad attenderla ci sarebbe o il Bayern o l’Arsenal.

Tutti i possibili accoppiamenti agli ottavi