“Abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha giocato peggio. La cosa che più mi meraviglia riguarda i due attaccanti”: l’analisi di Capello

Milan, Roma e Juventus. Se si esclude il Napoli, sono i tre club in cui Fabio Capello ha fatto la storia da allenatore. Domenica sera erano tutte impegnate in sfide cruciali per l’andamento del campionato, che oggi vede l’Inter in testa con 5 punti di svantaggio sui rossoneri, saliti a quota 47 punti dopo il pareggio per 1 a 1 all’Olimpico contro i giallorossi. Dietro c’è appunto la Roma, appaiata al Napoli a 43, con la Juve indietro di una sola lunghezza dopo la bella vittoria per 3 a 0 proprio contro i partenopei. Visti i risultati, il Milan pare oggi l’unica vera contendente per lottare con l’Inter per lo scudetto: ha perso solo alla prima giornata in questo campionato e anche con un calendario sfavorevole è ancora in scia ai rivali cittadini. Capello però non è d’accordo e si sarebbe aspettato qualcosa di diverso dai rossoneri.

La sua analisi è netta: “Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l’unica occasione creata sugli sviluppi di calcio d’angolo. Sembra una squadra che va per tentativi“, ha detto l’ex tecnico, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, analizzando appunto i due big match di ieri sera, Juve-Napoli e Roma-Milan. Poi Capello ha aggiunto: ” La cosa che più mi meraviglia è che i due attaccanti giocano solo in fase di possesso, senza palla non giocano. Sono passivi nella maniera più assoluta”.

Tanti complimenti invece per la squadra di Gasperini: “Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due-tre gol“. Capello ha commentato poi anche Juve-Napoli: “La squadra di Spalletti mi è sembrata equilibrata e molto determinata, mentre al Napoli è mancato qualche giocatore, ha una rosa limitata in questo frangente. Per Conte è il momento più difficile: la squadra ha un gioco e una mentalità, dà tutto, ma senza sostituti è complicato“.

Occasione persa Milan? Secondo Capello non c’è dubbio: “Sì, è stato un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l’Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivo minimo. Il Milan mi aveva dato l’illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente”, la conclusione dell’ex allenatore.