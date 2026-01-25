Darderi, Musetti e Sinner sono i tennisti italiani ancora in gara. Gli incontri di lunedì 26 gennaio sono previsti per le 4 e non prima delle 8 del fuso orari italiano

Tutti gli occhi sugli ottavi di finale degli Australian Open: un momento storico per il tennis italiano. Sul tabellone maschile spiccano i nomi degli azzurri rimasti ancora in gara: Lorenzo Darderi, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Queste le sfide in programma: Lorenzo Musetti contro lo statunitense Taylor Fritz alla Rod Laver Arena e Jannik Sinner contro Luciano Darderi in un derby tutto azzurro alla Margaret Court Arena di Melbourne. Ecco gli orari e dove guardare gli incontri di lunedì 26 gennaio.

Il match Musetti-Fritz e dove guardarlo

L’incontro tra Musetti e Fritz, programmato per le 4 italiane (14 nel fuso orario australiano) sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport, disponibili sulle piattaforme Dazn, TimVision, Discovery+, Prime Video e HBO Max.

Dove vedere Sinner-Darderi in tv e streaming

Anche la visione del derby tanto atteso è riservato agli abbonati di Discovery+, Dazn, HBO Max, Timvision e Prime Video, con la possibilità di seguire il match sia in diretta tv che in streaming. La diretta inizierà non prima delle 8 italiane. Come noto, infatti, quest’anno gli Australian Open non vengono trasmessi da alcuna tv satellitare ma sono visibili solo in streaming su diversi canali.

Perché gli Australian Open non si vedono in tv

Fino all’anno scorso, il primo Slam della stagione era visibile in tv, sul satellitare, per gli abbonati a Sky. I due canali di riferimento erano Eurosport 1 ed Eurosport 2. A giugno scorso però si è interrotta la storica partnership tra i canali di Warner Bros Discovery e la stessa Sky: i due canali sono spariti dalla piattaforma. Il gruppo Discovery detiene appunto i diritti degli Australian Open (così come del Roland Garros) e ha deciso di non venderli ad altre emittente televisivi. Sono disponibili solo in streaming.