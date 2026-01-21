Morto Brice Goupy, l’attaccante che girava l’Europa del calcio minore: trovato senza vita in hotel, era atteso in Sicilia per giocare in Eccellenza

Secondo le prime ricostruzioni, è stato colto da un malore improvviso. Sarebbe dovuto arrivare oggi in Italia per firmare con la Folgore Castelvetrano

È morto Brice Goupy, calciatore francese 30enne con esperienza in diversi paesi europei, tra cui Lituania, Cipro e Romania. Goupy era atteso in Italia per iniziare una nuova avventura in Eccellenza Sicilia, con la Folgore Castelvetrano, ma è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo in Francia. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano da alcune testate locali, è stato colto da un malore improvviso, ma sul caso continuano a indagare le autorità francesi.

Goupy aveva alle spalle una carriera peculiare, fatta appunto di tante esperienze in giro per l’Europa, tutte nel calcio minore. Era già stato in Italia, ad Arnara (provincia di Frosinone). La sua ultima avventura era stata a Plunge, nella Serie B lituana, con il Babrungas. Prima ancora aveva cambiato quattro squadre a Cipro, tra seconda e terza divisione. Goupy aveva un passato da calciatore anche in Francia e in Romania.

L’attaccante, che aveva già raggiunto l’accordo con la la Folgore Castelvetrano, impegnata nel campionato di Eccellenza Sicilia nel girone A, sarebbe dovuto arrivare oggi in città per firmare il contratto e unirsi alla squadra per il primo allenamento. La notizia ha colpito inevitabilmente il club siciliano, che attendeva l’arrivo dell’esterno, individuato come il rinforzo offensivo tanto cercato nelle ultime settimane per tentare di provare a risalire la classifica, che vede la squadra rossonera all’ultimo posto.

“Domenica sarebbe stata la tua prima partita con questa maglia gloriosa. Attaccante devastante, il calciatore che cercavamo da settimane. Riposa in pace campione, sarebbe stato un onore lavorare con te. Adesso buca le porte del paradiso”, ha scritto sui social l’allenatore della Folgore, Ciro Scalise. Lo ha fatto condividendo un post dell’Asd Sterparo, ex club di Goupy in Eccellenza Lazio che ha postato un messaggio sui social: “Nella notte siamo venuti a conoscenza della scomparsa del nostro compagno Brice Goupy. Un dolore immenso che ha colpito tutta la società, lo staff e i giocatori. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.

Credit Photo: Asd Sterparo