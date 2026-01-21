Chi era Andrea Lorini, il bodybuilder di Chiari trovato morto nel letto dalla madre

È stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre. Andrea Lorini, bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, è morto a 48 anni, stroncato da un malore improvviso mentre dormiva. L’uomo era andato a letto e non si è più svegliato. Non verrà eseguita l’autopsia. La notizia ha colpito la comunità di Chiari, dove Lorini ha vissuto per molti anni. Padre di due figli, Gaia ed Edoardo, era noto soprattutto per il suo passato sportivo.

Chi era Andrea Lorini

Appassionato di bodybuilding, aveva raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale: nel 2017 aveva conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati italiani IFBB a Roma nella categoria 90 chilogrammi, piazzandosi terzo anche nell’edizione del 2019. Negli anni successivi aveva continuato a gareggiare, aumentando ulteriormente la massa muscolare.

In passato Lorini aveva collaborato alla gestione della palestra Planet Fitness di Coccaglio. Prima ancora aveva lavorato nel settore assicurativo. Sui social viene ricordato come uno dei bodybuilder italiani più forti della sua categoria. Anche il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha espresso “commozione per la scomparsa di un papà ancora tanto giovane e ben voluto dalla comunità”. Questa sera è prevista una veglia di preghiera. I funerali saranno celebrati giovedì alle 15 nel duomo dei Santi Faustino e Giovita, a Chiari.