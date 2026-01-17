Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora. L’aggressione è avvenuta questa mattina, al termine di una breve ma accesa discussione con un giovane al momento non identificato, che dopo averlo minacciato con la lama puntata alla gola lo ha colpito al collo, provocandogli alcune escoriazioni. Lo riferisce l’Ansa, all’indomani dell’accoltellamento mortale di un 18enne a La Spezia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sora, intervenuti sul posto, la vicenda si è consumata in pochi istanti. Dopo un alterco, un giovane al momento non identificato avrebbe estratto un coltello, minacciando il liceale con la lama puntata alla gola, per poi colpirlo al collo durante una colluttazione. L’episodio è avvenuto all’esterno dell’istituto, sotto gli occhi di altri studenti e di alcuni passanti.

Subito dopo l’aggressione, l’autore si è allontanato rapidamente, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove i sanitari hanno riscontrato un’escoriazione al collo. Le sue condizioni non sono gravi: è stato giudicato guaribile in dieci giorni e non è in pericolo di vita. I militari stanno ora lavorando per risalire all’identità dell’aggressore, ascoltando i testimoni presenti al momento dei fatti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche sia private, presenti nella zona.

Al momento non sono stati resi noti elementi sul movente della discussione né se tra i due giovani vi fosse una conoscenza pregressa. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.