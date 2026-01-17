Il mondo FQ

Ritrovata senza vita in un canale la 79enne scomparsa giovedì scorso a Brescia

di Redazione Cronaca
Renata Zanola era scomparsa giovedì scorso, con ancora indosso il pigiama scuro della notte e in ciabatte. La donna era affetta da Alzheimer
È stato ritrovato questa mattina, sabato 17 gennaio, il corpo senza vita di Renata Zanola. La donna, 79 anni e affetta da Alzheimer, si era allontanata pochi giorni fa da casa. La scoperta è avvenuta in un canale, vicino alla sua abitazione nei pressi di Via Allegri nel quartiere San Polo, a Brescia. Il fosso è nei pressi del centro sportivo Michelangelo.

Zanola era scomparsa giovedì scorso, con ancora indosso il pigiama scuro della notte e in ciabatte. La denuncia era stata compiuta dai familiari, e le condizioni della donna destavano preoccupazione perchè la 79enne appariva confusa e smarrita, molto probabilmente per via delle sue precarie condizioni di salute.

La Prefettura di Brescia aveva attivato per lei il piano di ricerca delle persone scomparse. Nei giorni scorsi Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco – coordinati da un’unità di crisi locale nella sede di Val Carobbio della Protezione Civile – si erano concentrati nelle loro ricerche proprio nell’area dove è stato ritrovato il corpo. L’area è però difficile da perlustrare in quanto attraversata da numerosi fossi e canali. Le indagini erano state affidate ai Carabinieri, che ora cercheranno di capire la dinamica precisa che ha portato alla tragica morte.

