Nella prossima riunione Ifab (International Football Association Board, l’organismo che decide le regole del calcio) potrebbe arrivare un’altra importante novità regolamentare dopo quelle arrivate in Serie A quest’anno: l’utilizzo del Var per correggere le decisioni errate sui calci d’angolo. Al momento infatti il regolamento non permette l’utilizzo del Var per cambiare la scelta dell’arbitro sull’assegnazione di un calcio d’angolo: ecco perché quando arriva un gol su un corner erroneamente assegnato, non viene annullato.

Nel protocollo Var infatti è previsto l’intervento per verificare fuorigioco, espulsioni, falli o tocchi di mano durante l’azione del gol. Adesso la possibile svolta: la novità proposta dalla Fifa si basa sull’uso dei microchip inseriti all’interno dei palloni, capaci di rilevare automaticamente chi ha toccato per ultimo il pallone prima dell’uscita dal campo. Un sistema che ridurrebbe drasticamente gli errori di arbitri e guardalinee, che spesso si perdono tocchi di altri giocatori.

Se approvata, la regola potrebbe debuttare già ai prossimi Mondiali previsti tra Stati Uniti, Canada e Messico, “accontentando” di fatto Pierluigi Collina, che aveva manifestato la volontà di evitare che “errori involontari” decidano il destino di tornei così importanti. Come riferisce il Times, è molto probabile che la norma venga approvata. Il sistema funzionerebbe esattamente come la Goal line technology, con una “notifica” sull’orologio dell’arbitro che segnalerebbe l’ultimo tocco e di conseguenza consentirebbe all’arbitro di non prendere decisioni errate.

Stop alle perdite di tempo: l’idea dell’Ifab

L’altra grande lotta che l’Ifab sta portando avanti è contro il tempo perso. Si valuta di dare agli arbitri la possibilità di attivare un countdown visibile con le dita (5 secondi) se ritengono che un giocatore stia perdendo tempo su una rimessa laterale o un rinvio dal fondo. Scaduti i cinque secondi, la palla passerebbe agli avversari (rimessa invertita o corner concesso in caso di rinvio non effettuato).

Nella riunione si parlerà anche della “Wenger Law“, la proposta dell’ex allenatore francese di fischiare fuorigioco solo quando c’è “luce” (una separazione visibile) tra tutto il corpo dell’attaccante e quello del difensore.