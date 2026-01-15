Il mondo FQ

Si nascondono nella lounge dell’Allianz Stadium per mangiare e bere: fermati due tifosi

I due sono stati rintracciati dopo la fine della partita contro la Cremonese: l'uomo è stato arrestato per aver rubato tre bottiglie di spumante, denunciata la sorella
Doveva essere una semplice trasferta calcistica e una serata di festa visto il 5-0 finale, ma la giornata si è conclusa con un arresto. Un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita JuventusCremonese di lunedì scorso, sono stati scoperti all’interno dell’Allianz Stadium di Torino diverse ore dopo il termine dell’incontro.

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all’interno dell’impianto – in una delle sale d’accoglienza – con l’intenzione di trascorrervi la notte, consumando cibo e bevande e riposando nei locali dello stadio. Una notte di comodità, in uno degli stadi più all’avanguardia d’Italia e d’Europa, sfondo campo da gioco. Peccato che però subito dopo siano stati scoperti e fermati.

A notarli è stato il personale di vigilanza, che ha contattato il numero unico di emergenza 112. All’arrivo dei militari della Radiomobile, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati immediatamente. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante sottratte all’interno dello stadio. Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto in concorso, mentre la sorella è stata denunciata a piede libero alla procura.

