Maneggia una bomba della Prima guerra mondiale: muore collezionista 56enne

Collezionava residuati bellici in magazzino a aveva allestito un piccolo museo nella propria abitazione: è stato ucciso da una bomba che stava maneggiando. Il fatto è accaduto a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, nel primo pomeriggio del 14 gennaio: un 56enne del posto, Attilio Frare, aveva trovato un ordigno austriaco risalente alla Prima guerra mondiale e l’aveva portato all’interno del suo ricovero attrezzi. Mentre svuotava la bomba, è avvenuto l’incidente e il 56enne è morto.

L’uomo aveva precedenti di polizia per detenzione di esplosivi. La compagna, in casa con lui, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli artificieri hanno messo in sicurezza il sito e fatto degli accertamenti sullo stato degli altri reperti collezionati. Verrà effettuato un secondo sopralluogo nella giornata di giovedì 15 gennaio.