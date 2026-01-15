Il mondo FQ

Maneggia una bomba della Prima guerra mondiale: muore collezionista 56enne

La vittima è un uomo di 56 anni, Attilio Frare, che aveva allestito un museo casalingo sui reperti di guerra collezionati nella sua abitazione di Valdobbiadene
Collezionava residuati bellici in magazzino a aveva allestito un piccolo museo nella propria abitazione: è stato ucciso da una bomba che stava maneggiando. Il fatto è accaduto a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, nel primo pomeriggio del 14 gennaio: un 56enne del posto, Attilio Frare, aveva trovato un ordigno austriaco risalente alla Prima guerra mondiale e l’aveva portato all’interno del suo ricovero attrezzi. Mentre svuotava la bomba, è avvenuto l’incidente e il 56enne è morto.

L’uomo aveva precedenti di polizia per detenzione di esplosivi. La compagna, in casa con lui, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli artificieri hanno messo in sicurezza il sito e fatto degli accertamenti sullo stato degli altri reperti collezionati. Verrà effettuato un secondo sopralluogo nella giornata di giovedì 15 gennaio.

