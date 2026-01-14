Punto del 7-1 al tie break del terzo set, esultanza verso l’angolo, sorriso e mano a indicare la tempia, come a voler dire “ho vinto di testa“. È il brevissimo racconto di quanto fatto da Sebastian Ofner contro lo statunitense Nishesh Basavareddy. Nulla di strano, starete pensando. Sì, se non fosse che nei tie-break decisivi del Grande Slam – i quattro più importanti, compresi gli Australian Open – cioè quando si è 2-2 nel conteggio dei set (1-1 nelle qualificazioni) bisogna invece arrivare a 10 e non a 7. E quindi Ofner avrebbe dovuto portare a casa altri tre punti per vincere la partita.

A ricordarglielo è stato l’arbitro tra l’imbarazzo generale: “Non è finita“, con Ofner tornato subito indietro dietro la linea di fondo per giocare ancora. Da quel punto del 7-1 è però cambiato tutto. Basavareddy ha piazzato una clamorosa rimonta, è risalito fino all’8-8, si è procurato un match point ma non lo ha sfruttato. Sul punteggio di 9-9, dopo il cambio campo, l’americano ha annullato due match point sul 10-9 e sull’11-10 per l’austriaco e ha poi chiuso 13-11 al super tie-break, conquistando una vittoria incredibile. Lo statunitense è passato così al punto successivo, esultando con un urlo a fine match. Ofner, deluso, ha invece lasciato il campo.