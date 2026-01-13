Vingegaard per la prima volta al Giro d’Italia: “Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”

Il danese, dopo i due Tour e l'ultima Vuelta, vuole puntare anche a prendersi la tripla corona. Solo sette corridori nella storia hanno trionfato in tutte e tre le grandi corse a tappe

Jonas Vingegaard parteciperà per la prima volta in carriera al Giro d’Italia. Il campione danese, due volte vincitore del Tour de France, dopo una stagione chiusa con il secondo posto alla Grande Boucle dietro a Tadej Pogacar e la vittoria della Vuelta, ha scelto nel 2026 di puntare anche sulla Corsa Rosa, che comincerà l’8 maggio (partenza dalla Bulgaria) e si chiuderà il 31 maggio a Roma. Vingegaard diventa automaticamente il favorito per la vittoria finale: la sua presenza nobilita un Giro che nelle ultime stagioni sta soffrendo la carenza di campioni, di solito tutti concentrati sul Tour e poi semmai pronti a ripiegare sulla Vuelta. Due anni fa era stato Pogacar a venire e dominare in Italia, vincendo poi anche il Tour. Ora Vingegaard vuole provare a emularlo.

L’annuncio da parte del danese e del suo team, la Visma–Lease a Bike, è arrivato durante il ritiro della squadra in Spagna. “È un po’ che penso di correre il Giro. È una delle corse più importanti in calendario ed è una di quelle che non ho mai corso – ha dichiarato Vingegaard -. Ho davvero voglia di provarla e ora ho le sensazioni giuste per farlo. Vincere la Vuelta lo scorso autunno mi ha dato ancora più fame e motivazioni per vincere in Italia. Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”.

E visto l’esordio al Giro d’Italia, dovrà affrontare una preparazione diversa: “Negli ultimi cinque anni la mia preparazione per il Tour è stata praticamente sempre identica, stavolta faremo qualcosa di nuovo. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso fantastico, forse non così duro come nel recente passato, ma diciamo che sembra un misto tra le tradizionali caratteristiche del Tour e quelle del Giro. La mia testa ora è alla corsa italiana, poi penserò al Tour. Sono i miei obiettivi principali e ho grandi motivazioni”, ha spiegato il ciclista danese.

E se dovesse trionfare anche al Giro d’Italia, Vingegaard completerebbe la tripla corona – almeno un trionfo al Giro, uno al Tour e uno alla Vuelta – prima di Pogacar, che non ha mai vinto la Vuelta. Solo sette corridori nella storia hanno trionfato in tutti e tre i grandi giri: Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador, Nibali e Froome. Vingegaard correrà anche il Tour de France, dove ci sarà anche Pogacar.