Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: al suo posto arriva Arbeloa, tecnico del Real Madrid Castilla. La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità. A comunicarlo con una nota ufficiale è stato lo stesso club madrileno, all’indomani della sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. “Il Real Madrid C. F. comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, si è deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa”, si legge nella fase iniziale della nota.

L’allenatore paga i risultati altalenanti da inizio anno, da quando è salito alla guida del club. Il Real Madrid si trova infatti al momento al secondo posto nella Liga, a quattro punti di distanza dal Barcellona e, nonostante le ultime vittorie, quella contro i rivali blaugrana in finale di Supercoppa è stata una sconfitta pesante. Per quanto riguarda la Champions League, il Real si trova al momento al settimo posto nella Group Phase, quindi tra le prime otto che accedono alla fase successiva, ma la qualificazione diretta agli ottavi non è per niente certa. Adesso i Blancos affronteranno Monaco e Benfica: per essere certi di rimanere tra le prime otto dovranno ottenere sei punti.

Pochi minuti dopo l’esonero di Xabi Alonso, il Real ha comunicato che il nuovo allenatore sarà Alvaro Arbeloa: “Il Real Madrid CF annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è l’allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso tutta la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020”, prima di ripercorrere la sua carriera da calciatore all’interno dei Blancos.