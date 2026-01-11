Cade da una moto su una pista di motocross: grave 14enne nel Vicentino

La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è adesso ricoverata nel reparto di rianimazione

Gravissimo incidente sulla pista di motocross di via Scovizze a Isola Vicentina (Vicenza) nella tarda mattinata di sabato 10 gennaio. Una ragazzina di 14 anni, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra durante un allenamento con il padre. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire, ma la ragazzina ha riportato un trauma dorsale che ha inizialmente fatto temere gravi conseguenze.

Sul posto sono arrivati tempestivamente automedica e ambulanza, seguiti dall’elisoccorso decollato da Verona, vista la gravità della caduta. Dopo i primi soccorsi, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è adesso ricoverata nel reparto di rianimazione. Al momento dell’incidente, la giovane indossava tutte le protezioni previste in questi casi: casco, corpetto, paraschiena e tutto il resto dell’abbigliamento tecnico.

Secondo le prime informazioni raccolte da Il giornale di Vicenza, la ragazza avrebbe riportato un trauma compatibile con una possibile lesione a livello della colonna dorsale, in particolare nella zona toracica alta. Al momento, però, non è possibile fare una diagnosi certa: si attende l’esito degli esami svolti. I sanitari stanno cercando di chiarire se si tratti di una lesione vertebrale vera e propria oppure di un interessamento midollare transitorio, come un edema o un ematoma, condizioni che presentano evoluzioni e prospettive molto diverse.