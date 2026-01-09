I movimenti tellurici sono stati percepiti distintamente sulle due sponde del lago e in numerosi comuni del Veronese, generando numerose segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto sui social e ai vigili del fuoco

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi nell’area compresa tra la provincia di Brescia e il Trentino, lungo la sponda lombarda del lago di Garda. Il primo evento sismico si è verificato alle 15.24, con una magnitudo di 2.5, seguito pochi minuti dopo, alle 15.28, da una seconda scossa più intensa, pari a 3.4. Entrambe sono state rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro nel territorio di Gargnano e a una profondità stimata di circa 11 chilometri. Il movimento tellurico è stato chiaramente percepito dalla popolazione, soprattutto nella zona del Garda, dove in molti hanno contattato i vigili del fuoco e condiviso segnalazioni sui social network. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma la sequenza ravvicinata delle scosse ha generato apprensione tra i residenti.

Il sisma è stato avvertito anche in 13 comuni della provincia di Verona, con particolare intensità a Brenzone sul Garda, situato sulla riva opposta rispetto all’epicentro. Segnalazioni sono arrivate anche da Malcesine, dall’area del Monte Baldo e lungo tutta la costa veronese del Garda, fino a centri più distanti come Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, a circa venti chilometri dal punto di origine del terremoto.