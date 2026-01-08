È successo a Gallipoli (Lecce) dove a riscuotere il denaro ci ha pensato un complice che ha bussato a casa dell'anziana in abiti civili. I due sono stati poi denunciati

Le truffe sono all’ordine del giorno, e diventano sempre più sofisticate. In questo caso, con la “classica” scusa della cauzione, a finire nel mirino dei criminali è stata un’anziana donna di Gallipoli, in provincia di Lecce. L’86enne è stata contattata da un uomo per telefono che, fingendosi un commissario, ha ingannato la donna dicendole che la figlia era coinvolta in una grave vicenda giudiziaria. L’uomo, in toni rassicuranti, ha fatto quindi leva sulla bontà dell’anziana, chiedendole infine una somma di denaro – saranno circa 40mila euro – come “cauzione” per liberare la figlia.

A riscuotere il credito poco dopo ci ha pensato un complice, presentatosi in abiti civili presso l’abitazione della vittima che gli ha consegnato le decine di migliaia di euro in contanti. Dopo aver compreso l’inganno, l’86enne si è rivolta ai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini raccogliendo le prove catturate dalle telecamere della zona. Le ricerche sono tuttora in corso e le forze dell’ordine stanno operando in accordo con la Procura di Lecce. L’Arma – come sempre – ribadisce come nessun appartenente alle forze dell’ordine possa chiedere denaro o altri beni come risoluzione di casi giudiziari o amministrativi.