Non sa giocare e non conosce le regole: l’imbarazzante partita della tennista con una wild card al torneo di Nairobi – Video

Di wild card di “favore” a giovani tennisti per provare a dare uno “slancio” alla loro carriera ne abbiamo viste e ne vedremo ancora. Di altre a tennisti di rientro da un infortunio, anche. Ma quanto accaduto nel torneo Itf femminile W35 di Nairobi ha veramente dell’assurdo.

Nel torneo su terra rossa della capitale del Kenya infatti la wild card è stata assegnata ad Hajar Abdelkader, tennista senza classifica che ha sfidato la numero 1026 WTA Lorena Schaedel. E fin qui nessuna anomalia, se non fosse che della giocatrice non si sa nulla: soltanto che probabilmente è stata la sua prima volta in un campo da tennis e che non ha minimamente le basi per giocarci.

La giocatrice egiziana è stata ovviamente sconfitta 6-0 6-0 vincendo soltanto 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli, ma in pochissimo tempo è diventata virale non per il punteggio (non è la prima e l’ultima volta che si vede un doppio 6-0), ma perché ha dato l’impressione di non aver mai giocato a tennis e di non conoscere nemmeno le regole, visto che non sapeva nemmeno da che lato dover servire.

Servizi impacciati e ovviamente lentissimi, lancio della pallina a dir poco comico, coordinazione inesistente, ha fatto fatica anche negli spostamenti, non riuscendo a trovare la palla né col diritto né con il rovescio. Anche nei colpi elementari è sembrata in grande difficoltà e ciò ha anche causato imbarazzo nell’avversaria, che le ha anche “regalato” tre punti. Più che un match di tennis è stata una farsa. Restano ignoti i motivi dell’assegnazione della wild card, con l’egiziana uscita sconfitta dopo soli 38 minuti in campo. Le movenze in campo suggeriscono che di certo non è una giocatrice professionista, ma sicuramente nemmeno una giocatrice amatoriale.