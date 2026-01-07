Il nuotatore - che in passato era finito al centro di una bufera mediatica internazionale per una "finta rapina" - ne aveva già cedute sei di bronzo e d’argento per 166mila dollari nel 2022

Ryan Lochte, pluricampione nel nuoto, ha venduto all’asta tre delle sue sei medaglie d’oro olimpiche per un totale di 385mila e 520 dollari (circa 400mila euro). E lo ha fatto perché si trova in difficoltà economiche dopo il divorzio dalla moglie Kayla Reid, madre dei suoi tre figli. A renderlo noto è stato Darren Rovell del CLLCT ed è stato poi riportato anche dal Daily Mail.

Lochte – che in passato era finito al centro di una bufera mediatica internazionale per una “finta rapina” – aveva già venduto sei medaglie olimpiche di bronzo e d’argento per 166mila dollari nel 2022, ma ora ha deciso di vendere anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero delle Olimpiadi estive di Pechino 2008 (183mila dollari), vinta con Michael Phelps, ma anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri alle Olimpiadi estive di Atene 2004 (80mila dollari) e la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 metri stile libero alle Olimpiadi estive di Rio 2016 (122mila dollari).

Il 41enne, 12 volte medagliato, a proposito delle sue medaglie olimpiche ha dichiarato sui social: “Vorrei anche chiarire la questione della vendita delle mie medaglie. Non ho mai nuotato per le medaglie d’oro. La mia passione è sempre stata quella di essere uno dei migliori nuotatori al mondo”. Un paio di settimane fa invece Lochte aveva anche chiarito di aver bisogno di “una terapia che mi sta portando in un percorso di trasformazione che mi sta aiutando a scoprire aspetti di me stesso che in precedenza trascuravo. Sto facendo un enorme sforzo per separarmi dal passato, perché sono davvero andato avanti. Sono profondamente dispiaciuto di aver causato delusioni alle persone nella mia vita, inclusa la madre dei miei figli. Mentirei se dicessi di essere stato un buon marito, non lo sono stato”.

Lochte aveva poi concluso: “I ricordi, il duro lavoro e il legame con tutti voi sono ciò che custodisco di più caro. Chiedo la vostra comprensione e la vostra clemenza mentre affronto questa situazione complessa”.

La base di partenza dell’asta delle medaglie era di 20mila dollari, ma nelle ultime 24 ore d’asta il prezzo si è alzato notevolmente. “Le mie medaglie olimpiche rappresentano ricordi che porterò con me per tutta la vita, ma ora voglio che facciano di più che restare su uno scaffale. Le trasmetto in modo che possano ispirare e dare forza agli altri. Se queste medaglie possono dare speranza a qualcuno, alimentare i suoi sogni o aiutarlo a raggiungere il suo pieno potenziale, allora questo è il modo migliore per ricambiare”.