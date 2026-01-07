Choc Gabigol, i tifosi del Santos irrompono in conferenza stampa: lui ride, ma dopo le loro parole cambia espressione

L'attaccante brasiliano è tornato nel club dove ha vinto due campionati Paulista, ma l'accoglienza non è stata delle più amichevoli: "In tanti qui non ti volevano, non dimenticare i gol"

Gabriel Barbosa – meteora dell’Inter noto come Gabigol – è tornato al Santos, club dove è cresciuto e con cui ha vinto due campionati Paulista, ma non ha avuto probabilmente l’accoglienza che si aspettava. Durante la prima conferenza stampa infatti l’attaccante brasiliano – che nel 2016/17 ha giocato con l’Inter soltanto 9 partite, segnando un gol – ha ricevuto minacce da alcuni tifosi che hanno fatto irruzione durante la presentazione in diretta.

In un primo momento Gabigol ha probabilmente pensato che il gesto fosse per dargli un caloroso benvenuto, tant’è che l’ex Inter – sorridendo – ha stretto la mano a uno di loro. Dopo pochi secondi però la sua espressione è cambiata. I sostenitori del Santos infatti gli hanno riservato un benvenuto con minacce: “Ci devi qualcosa, sai come vanno qui le cose..”, le parole di uno dei tre ultras saliti sul palco della conferenza a salutare il giocatore, secondo quanto ricostruito Marca.

“Vogliamo che tu onori la maglia, fratello – ha detto uno dei tre capi della tifoseria presenti sempre secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo spagnolo -. Noi ci stiamo mettendo la faccia per te, hai capito? C’è un sacco di gente che non ti vuole, un sacco di gente che non ti voleva qui, ma noi ti abbiamo dato fiducia e ti sosterremo. Però… non dimenticare i gol“, ha concluso il tifoso.

Gabigol – visibilmente scosso – dopo una serie di foto con i tifosi e la sua nuova maglia del Santos esposta, ha ripreso la conferenza stampa, rispondendo alle varie domande dei giornalisti: “Neymar è il mio idolo e un amico. Ho giocato con lui in nazionale e siamo sempre stati molto felici dentro e fuori dal campo. Vogliamo aiutare Neymar perché abbiamo bisogno di lui ai Mondiali”.

E infine anche una promessa in mondovisione: “Io vi prometto impegno e dedizione. Tornare al Santos è per me un passo indietro nella mia carriera? Se tornare nella migliore squadra del mondo lo è, non c’è passo indietro migliore di questo”, ha concluso l’ex attaccante dell’Inter.