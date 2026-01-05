Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:37

Nevica sull’Appennino umbro-marchigiano, i vigili del fuoco intervengono per liberare la strada dagli alberi caduti

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Nevicate da ieri fino all'Epifania con accumuli variabili. Alberi caduti e disagi
Icona dei commenti Commenti

Giorni di precipitazioni nevose sull’Appennino umbro-marchigiano, a partire da ieri, 4 gennaio, e fino a domani, giorno dell’Epifania. Coinvolte Fabriano (Ancona) e Serravalle di Chienti (Macerata), a ridosso del valico di Colfiorito. Neve anche alle quote più alte dell’Appennino, a partire da Frontignano (Macerata) e sulle cime montuose dell’entroterra, con accumuli variabili in base all’altitudine e all’intensità delle precipitazioni. Insieme alla neve, anche i primi disagi: nella zona di Fabriano sono decine gli interventi dei vigili del fuoco a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose, per rimuovere le piante e ripristinare la viabilità.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione