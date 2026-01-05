Avventura sulla panchina inglese che si conclude dopo 14 mesi e una finale di Europa League giocata (e persa) contro il Tottenham

Ancora un esonero in casa Manchester United, ancora una volta l’allenatore paga i risultati disastrosi degli ultimi anni. Questa volta è il turno di Ruben Amorim, allenatore portoghese esonerato dal club inglese dopo il pareggio in casa del Leeds per 1-1. Alla base della decisione ci sono sicuramente i risultati negativi degli ultimi mesi, ma soprattutto il duro sfogo del tecnico nella giornata di domenica, dopo la partita sul campo del Leeds.

“Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l’allenatore – aveva dichiarato ai giornalisti a Elland Road -. Voglio che questo punto sia chiaro, e che si sappia che sarà così per i prossimi 18 mesi o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare”. Detto, fatto: dopo il palese duro attacco alla dirigenza, la stessa ha deciso per l’esonero ufficiale già nella mattinata di lunedì.

“Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è giunto il momento di cambiare. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo al club e gli augura il meglio per il futuro. Mercoledì Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley”. Un comunicato freddo, secco. A dimostrazione del fatto che i rapporti tra il tecnico e il club non sono proprio idilliaci.

Esperienza di Amorim che si conclude così come tutte le altre dall’era post Ferguson: con un fallimento. Quattordici mesi in cui il club non è riuscito a raddrizzarsi definitivamente. Amorim era arrivato per cambiare tutto, passando al 3-4-2-1 che tante soddisfazioni gli aveva dato allo Sporting Cp. Idea abbandonata in fretta, anche in quel caso con qualche frecciatina al club: “se comprassimo i giocatori che mi servono per giocare in quel modo dovremmo spendere molti soldi”.

Una serie di frizioni accumulate nel corso di questi mesi, culminate poi con l’esonero ufficializzato nella mattinata di lunedì ma già deciso domenica dopo la partita contro il Leeds e la sua conferenza stampa. Adesso a guidare la squadra nell’infrasettimanale ci sarà Darren Fletcher: da capire se sarà una soluzione ad interim o verrà confermato anche per le prossime partite. Intanto il Manchester United si trova in sesta posizione in Premier League, a 17 punti dall’Arsenal capolista.