Due valanghe nel giro di poche ore hanno portato nel Nord Italia alla morte di due persone. In alta Val Maira, nel comune di Acceglio in provincia di Cuneo, una slavina ha colpito almeno quattro escursionisti. Erano nell’area del bivacco Bonelli, a oltre 2300 metri di quota. Secondo le prime notizie, uno di loro sarebbe morto mentre almeno due persone sarebbero state recuperate e ricoverate in gravi condizioni. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando sono iniziate le operazioni di soccorso.

Non c’è stato invece nulla da fare per uno scialpinista travolto da una valanga sulle dolomiti del vicentino, nel comune di Recoaro Terme. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 50enne originario di Venezia, sarebbe stato trascinato per diversi metri dalla slavina mentre si trovava nella parte finale della discesa del Vajo Gabele. Presente con lui un amico che ha dato l’allarme e che è rimasto illeso. A uccidere il cinquantenne sarebbero stati i colpi subiti alla testa e all’addome nell’impatto con le diverse rocce che costellavano il percorso. La salma è stata affidata dai carabinieri. L’amico è stato recuperato e portato a valle dai soccorritori del soccorso alpino comunale, partiti da Treviso con un elicottero.