Ultimo aggiornamento: 14:12

Paura per Roberto Carlos: l’ex terzino del Brasile operato d’urgenza al cuore. Come sta ora

di Redazione Sport
L'ex calciatore del Real Madrid si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba, durante un controllo medico di routine
Roberto Carlos, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno rivelato un problema cardiaco. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo As. L’ex calciatore 52enne, fuori pericolo, rimarrà sotto osservazione per alcune ore a scopo precauzionale secondo le prime informazioni emerse.

Roberto Carlos – che ha anche un passato in Serie A con la maglia dell’Inter – si era sottoposto a degli accertamenti a causa di un coagulo di sangue rilevato nella gamba durante un controllo medico di routine. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, portando alla decisione di operarlo immediatamente.

L’operazione sarebbe dovuta durare 40 minuti, ma si è prolungata a quasi tre ore a causa di una complicazione. As ha contattato anche l’entourage dell’ambasciatore del Real Madrid, che ha tranquillizzato tutti i fan di uno dei terzini più forti di sempre: “Ora sta bene”.

