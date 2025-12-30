“Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo”, così José Mourinho dopo la partita tra il suo Benfica e il Braga. Parole che non avrebbero nulla di speciale se la partita fosse finita davvero 3-2. Gli uomini di Mourinho però sono stati fermati sul 2-2 dal Braga, con un gol annullato nel finale che ha scatenato le ire dello Special One.

Ecco perché Mourinho – che no, non è impazzito – ha fatto polemica a suo modo nelle classiche interviste post gara. Il tecnico portoghese ha continuato a insistere per tutto il post partita con la sua linea, anche quando gli è stato fatto notare come il punteggio finale fosse di 2-2: “Abbiamo vinto 3-2. Il goal è regolare. Abbiamo vinto, è una grande vittoria. È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2″.

Poi però in conferenza stampa Mourinho è tornato serio: “Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo”. E il suo club non lo ha lasciato da solo, anzi. Il Benfica ha infatti condiviso il video del gol annullato sui propri profili social, con una didascalia pungente quanto le dichiarazioni di Mourinho: “Il goal della vittoria del Benfica sul Braga”.

Pareggiando contro il Braga per 2-2, il Benfica prosegue nella striscia di imbattibilità adesso di 10 partite (ultima sconfitta in Champions a inizio novembre col Bayer Leverkusen), ma rischia di allontanarsi in maniera definitiva dalla vetta del campionato, visto che il Porto di Farioli ha vinto per 2 a 0 il posticipo del lunedì contro l’AFS ultimo in classifica e si è portato a quota 46 punti, ovvero a +10 sul Benfica.