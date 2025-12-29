La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo”

La Serie A ha fatto flop pure sulla palla. Dopo settimane di proteste, arriva la retromarcia ufficiale riguardo al Puma Orbita Hi-Vis, il pallone arancione che era stato introdotto per l’inverno, con l’obiettivo di migliorare la visibilità in caso di pioggia, nebbia o neve. Peccato che il nuovo colore abbia creato non pochi problemi ai telespettatori, risultando fastidioso da seguire. Soprattutto, però, il pallone arancione risulta praticamente invisibile per chi è affetto da daltonismo: il colore della sfera e quello del prato in tv si sovrappongono, rendendo impossibile seguire una partita per circa 2,5 milioni di italiani.

Il flop è ufficiale, lo ha certificato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni“, ha spiegato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Dopo le critiche, ecco quindi il cambio di colore. Anche se prima di rimediare definitivamente passerà ancora qualche giornata di campionato: “Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione”, ha spiegato Simonelli. Che poi ha concluso: “Una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco“.

Un sospiro di sollievo per migliaia di appassionati: è stata ascoltata la loro voce. Stefano De Pietro, presidente dell’associazione ‘Come vedono i daltonici’, era stato tra i primi a lanciare l’allarme: “Per i daltonici l’arancione del pallone si sovrappone al verde dell’erba, quindi è praticamente impossibile osservarne i movimenti”. Un problema enorme, soprattutto per la visione televisiva: “Manca la tridimensionalità garantita dalla visuale dal vivo”.

In realtà però anche il pallone giallo, utilizzato già da diversi anni nei mesi invernali, non è ottimale per il daltonismo. “L’ideale, visto che d’inverno non si può utilizzare un pallone bianco, sarebbe sceglierne uno nero o marrone”, spiegava De Pietro nelle scorse settimane. Potrebbe essere una svolta cromatica per il futuro: per far nascere qualcosa di positivo da questo flop.