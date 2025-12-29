“Quello che dice Conte non mi interessa”: cala il silenzio, la risposta di Chivu gela lo studio Dazn

Quarta vittoria di fila per l’Inter che vince 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta grazie a un gol di Lautaro al 65esimo e si riprende la vetta della Serie A con 36 punti, uno in più del Milan e due in più del Napoli. Può tirare un sospiro di sollievo Cristian Chivu, che vede la sua squadra reagire subito dopo la delusione della Supercoppa. E che risponde anche sul campo alle critiche e alle pressioni degli ultimi giorni.

Ci ha provato a mettere pressione sull’Inter anche Antonio Conte, che dopo la vittoria del suo Napoli contro la Cremonese ha commentato: “Il Napoli non è ancora in grado di comandare per tanti motivi”. Sottointese: la favorita per lo scudetto è l’Inter. È arrivata immediata la replica del presidente dell’Inter, Beppe Marotta. Ma nel post partita anche Chivu è stato sollecitato sull’argomento.

Negli studi Dazn della trasmissione Fuoriclasse, condotta da Diletta Leotta, la giornalista Federica Zille ha chiesto infatti al tecnico dell’Inter di commentare la “frecciatina” ricevuta da Conte. Secca però la replica di Chivu: “Quello che dice Conte non mi interessa“. Silenzio. In studio nessuno sapeva come reagire. Dopo qualche secondo di imbarazzo, ci ha pensato Leotta a riprendere il filo del discorso: “Mi sembra una posizione abbastanza chiara”. E via con la domanda successiva. Chivu, evidentemente, prova a cadere nel tranello del suo rivale.