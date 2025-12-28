Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:03

È Andy Carroll: svelato il mistero dell’ex attaccante di Premier arrestato in aeroporto a Londra. Rischia fino a 5 anni di carcere

di Daniele Fiori
Il calciatore dovrà comparire in tribunale il prossimo 30 dicembre. Ad aprile ha violato un ordine restrittivo, resa pubblica ora la sua identità
Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese con un lungo passato in Premier League, è il calciatore arrestato nell’aprile 2025 all’aeroporto londinese di Stansted mentre rientrava in Inghilterra con un volo low cost. Il suo nome non era stato inizialmente reso noto per ragioni legali, ma ora che l’accusa è stata formalizzata la polizia ha potuto identificarlo pubblicamente. Carroll rischia fino a cinque anni di prigione.

A chiarire i contorni della vicenda è stata la polizia dell’Essex, che ha confermato l’arresto: “Un uomo è stato arrestato per aver violato un ordine restrittivo. Si chiama Andrew Carroll, ha 36 anni, è stato arrestato il 27 aprile per accuse derivanti da un incidente dello scorso marzo”. Per motivi legali non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’episodio contestato, che sarà comunque decisivo per stabilire un’eventuale pena detentiva.

Secondo quanto ricostruito, Carroll era stato fermato al controllo passaporti dell’aeroporto di Stansted al rientro dalla Francia, dove nella stagione precedente aveva giocato in Ligue 2 con l’Amiens. Gli agenti lo avevano fatto uscire dalla fila, trattenuto brevemente e poi arrestato davanti a numerosi passeggeri, molti dei quali lo avevano riconosciuto. Un arresto che aveva attirato grande attenzione in uno scalo particolarmente affollato.

La polizia ha inoltre precisato che Carroll dovrà comparire davanti al tribunale dei magistrati di Chelmsford il 30 dicembre prossimo. L’accusa riguarda la violazione di un “ordine di non molestia“, un provvedimento civile che vieta di avvicinarsi a una persona o a un luogo specifico e che, se infranto, può portare a conseguenze penali fino al carcere.

In carriera Carroll ha disputato 248 partite in Premier League segnando 54 gol, vestendo le maglie di Newcastle, Liverpool e West Ham. Con l’Inghilterra ha collezionato nove presenze, segnando anche a Euro 2012. In questa stagione gioca nel Dagenham & Redbridge, nella sesta serie inglese.

