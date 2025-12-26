Il mondo FQ

Morta Isabelle Marciniak, campionessa di ginnastica ritmica brasiliana: aveva 18 anni

di Redazione Sport
La giovane, che vinse il titolo nazionale nel 2021, era affetta da linfoma di Hodgkin. Il lutto della Federazione: "La sua storia diventi fonte di ispirazione"
Isabelle Marciniak era già diventata una delle stelle della ginnastica ritmica brasiliana. È morta oggi, 26 dicembre, all’età di 18 anni. La giovane campionessa era affetta da un linfoma di Hodgkin.

La Federazione di Ginnastica del Paraná ha confermato ufficialmente la notizia. “Che la sua storia, la sua passione per lo sport e il suo ricordo continuino a vivere come fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella ginnastica come strumento di formazione umana e trasformazione“, si legge in un post pubblicato sui social. Originaria di Araucária, nella regione metropolitana di Curitiba, Isabelle Marciniak faceva parte della squadra di ginnastica ritmica del Clube Agir.

La talentuosa 18enne aveva già vinto diversi titoli di alto livello: nel 2021 si è laureata campionessa brasiliana di ginnastica ritmica a livello individuale. Nello stesso anno aveva conquistato l’oro nella palla e l’argento nel nastro. Nonostante la malattia, Isabelle aveva continuato a essere un punto di riferimento per la sua squadra e nel 2023 aveva ottenuto il titolo nel trio senior del Paranaense di gruppi, prima di doversi fermare per affrontare le cure oncologiche.

Che cos’è il linfoma di Hodgkin

Il linfoma di Hodgkin che ha colpito Isabelle Marciniak è un tumore raro del sistema linfatico che origina dai linfociti B, cellule del sistema immunitario. Si distingue per la presenza delle cellule di Reed-Sternberg, cellule tumorali giganti che scatenano un’infiammazione nei tessuti linfatici. Il sintomo più frequente è l’ingrossamento indolore dei linfonodi (collo, ascelle o inguine), spesso accompagnato da febbre, sudorazioni notturne, perdita di peso e prurito. Colpisce principalmente gli over 60 e i giovani, come la campionessa brasiliana.

