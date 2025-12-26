La giovane è stata denunciata a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso: ha fatto ritrovato l'auto, ora sequestrata dai carabinieri

È durata poche ore la caccia agli occupanti dell’auto pirata che ha investito e ucciso un 75enne a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. L’incidente era avvenuto nella notte di Natale. Nelle scorse ore, una 21enne residente a Volpiano, sempre in provincia di Torino, ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri consegnandosi. La giovane è stata denunciata.

L’anziano era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. L’uomo era morto sul colpo. La giovane ha fornito ai militari le indicazioni per ritrovare l’auto utilizzata, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre, che era stata abbandonata in una zona periferica di Leini. Il veicolo è stato sequestrato.

Dagli accertamenti dei carabinieri della stazione di Leini e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria è emerso che a bordo dell’auto si trovavano anche il fratello ventenne della conducente e un’altra ragazza di 18 anni, amica dei due. Nell’ambito dell’inchiesta della procura di Ivrea, i tre sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, mentre alla ventunenne è contestato anche l’omicidio stradale.