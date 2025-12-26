Il mondo FQ

Anziana di 86 anni uccisa e investita a Roma mentre attraversava la strada: alla guida una 70enne

di Redazione Cronaca
L'incidente nel quartiere Parioli. Sul posto la polizia locale: si indaga per omicidio stradale
Una anziana di 86 anni è morta investita da un’auto venerdì mattina nel quartiere Parioli a Roma. Alla guida della macchina, una Fiat Panda, una donna di 70 anni che si è subito fermata per prestare soccorso. L’arrivo dei sanitari però si è rivelato inutile.

L’investimento è avvenuto in viale Parioli: sul posto la polizia locale di Roma Capitale del II gruppo ha eseguito i rilievi di rito. Si indaga per omicidio stradale.

Con la morte della 86enne nella mattina di Santo Stefano diventano 114 le vittime sulle strade di Roma nel 2025. Nel giorno di Natale, lungo via Aurelia, un motociclista di 49 anni è morto in un incidente autonomo.

