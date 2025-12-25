Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 17:23

I “sobri” auguri di Natale di Santanché con colbacco e stivali di pelliccia: “Li faccio a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male” – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Critiche sui social per la ministra del Turismo
Icona dei commenti Commenti

Se c’è un appuntamento natalizio immancabile è proprio quello che riguarda Daniela Santanché, che negli anni passati ci ha abituati a cene sfarzose con un mega centrotavola che non passa mai inosservato. Quest’anno la ministra del Turismo ha provato a essere un po’ più sobria, ma a giudicare dai commenti che accompagnano il suo video forse non ce l’ha fatta. Con colbacco e stivali impellicciati, sotto la neve (in una nota località sciistica?) Santanché ha augurato buon Natale “soprattutto ai lavoratori del settore turistico. Ma li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione