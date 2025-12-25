Se c’è un appuntamento natalizio immancabile è proprio quello che riguarda Daniela Santanché, che negli anni passati ci ha abituati a cene sfarzose con un mega centrotavola che non passa mai inosservato. Quest’anno la ministra del Turismo ha provato a essere un po’ più sobria, ma a giudicare dai commenti che accompagnano il suo video forse non ce l’ha fatta. Con colbacco e stivali impellicciati, sotto la neve (in una nota località sciistica?) Santanché ha augurato buon Natale “soprattutto ai lavoratori del settore turistico. Ma li faccio anche a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male”.