Un Natale segnato da un monito netto contro un sistema economico che svuota l’uomo della sua dignità. Papa Leone XIV ha presieduto nella Basilica di San Pietro la sua prima Messa della Notte di Natale, a un anno esatto dall’apertura della Porta Santa con cui Papa Francesco aveva inaugurato il Giubileo 2025. E proprio nel solco di quel passaggio simbolico il nuovo Pontefice ha collocato un’omelia centrata sul valore della persona e sulla denuncia di un’economia che “tratta gli uomini come merce”.

Alla celebrazione hanno partecipato circa 11mila fedeli, tra quelli presenti all’interno della Basilica e coloro che hanno seguito la funzione dai maxi-schermi allestiti all’esterno, secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana. Poco prima dell’inizio della Messa, Papa Leone XIV ha voluto rivolgere un saluto a sorpresa ai fedeli riuniti sul sagrato di piazza San Pietro. Nel corso dell’omelia, il Pontefice ha ricordato che il Natale è innanzitutto una rottura dell’ordine consueto delle cose. Gesù, ha detto, “sorprende il mondo” e “illumina di salvezza la nostra notte”. “Non esiste tenebra che questa stella non rischiari – ha affermato – perché alla sua luce l’intera umanità vede l’aurora di una esistenza nuova ed eterna”. Al centro del messaggio natalizio, ha sottolineato, c’è l’Incarnazione: “Nel Figlio fatto uomo, Dio non ci dona qualcosa, ma Sé stesso”.

Papa Leone XIV ha poi legato in modo diretto l’accoglienza di Dio all’accoglienza dell’uomo: “Sulla terra non c’è spazio per Dio se non c’è spazio per l’uomo: non accogliere l’uno significa non accogliere l’altro. Invece là dove c’è posto per l’uomo, c’è posto per Dio”. Il passaggio più esplicito è stato dedicato alla critica di un sistema economico e sociale che nega questa centralità. “Mentre un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona”, ha detto. E ancora: “Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù”. Un contrasto che, secondo il Papa, interpella direttamente la responsabilità individuale e collettiva. “Ci basterà questo amore, per cambiare la nostra storia?”, ha chiesto ai fedeli, indicando come risposta l’esperienza dei pastori che, destandosi “da una notte mortale alla luce della vita nascente”, riconoscono nel bambino Gesù l’inizio di qualcosa di nuovo.

Nella parte conclusiva dell’omelia, Papa Leone XIV ha richiamato il significato pieno del Natale come “festa della fede, della carità e della speranza”. “È festa della fede, perché Dio diventa uomo; è festa della carità, perché il dono del Figlio si realizza nella dedizione fraterna; è festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace”. “Con queste virtù nel cuore – ha concluso – senza temere la notte, possiamo andare incontro all’alba del giorno nuovo”. Giovedì mattina Papa Leone XIV presiederà la Messa del giorno di Natale e, alle 12, pronuncerà il suo primo messaggio “Urbi et Orbi” dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.