Dietrofront di Aboubakar Soumahoro. “Mai detto di volermi candidare con il centrodestra. Il tricolore è di tutti”, ha dichiarato in una nota il deputato eletto in quota centro sinistra dopo che Il Foglio martedì ha pubblicato una sua intervista intitolata Soumahoro verso destra: “Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore. Adesso sono in partenza per l’Africa occidentale”.

“Desidero ringraziare Il Foglio per la bellissima intervista e per lo spazio di approfondimento che mi è stato dedicato, consentendo un confronto aperto su temi di grande rilevanza per il nostro Paese. Colgo tuttavia l’occasione per precisare che il titolo scelto è distorto e non riflette fedelmente le mie dichiarazioni, ma risponde comprensibilmente alla logica editoriale di attrarre l’attenzione dei lettori”, si legge ancora nella nota.

“Ribadisco con chiarezza che il riferimento al Tricolore, presente nella stragrande maggioranza dei partiti, sia di destra sia di sinistra, non può e non deve essere interpretato come simbolo di una parte politica. Il Tricolore – prosegue Soumahoro – rappresenta l’unità nazionale, l’identità condivisa e i valori fondamentali della Repubblica italiana. In quanto italiano e parlamentare della Repubblica, sento il dovere e la responsabilità di difendere l’interesse del nostro Paese nel mondo. È esattamente questo l’impegno che porto avanti, con coerenza, serietà e spirito di servizio, al di là di ogni appartenenza o strumentalizzazione politica”.