La vigilia di Natale si apre con una giornata ad alta criticità meteorologica su gran parte dell’Emilia-Romagna. La Protezione civile ha diramato per oggi, mercoledì 24 dicembre, un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico su ampi settori della regione, a causa del persistere di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo occidentale che continua a portare instabilità diffusa sull’Italia.

In una nota, il Dipartimento della Protezione civile spiega che il sistema perturbato è responsabile di precipitazioni diffuse e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, oltre a venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca sui settori adriatici settentrionali. I fenomeni, si legge, “potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche” in diverse aree del Paese.

Nel dettaglio, oggi dal primo mattino sono previste piogge da sparse a diffuse su Emilia-Romagna e Marche settentrionali, mentre i venti di burrasca interesseranno Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, in particolare lungo le coste settentrionali, dove sono attese mareggiate. Sulle aree tirreniche di Lazio e Campania proseguiranno precipitazioni anche temporalesche, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste nevicate sull’Appennino, inizialmente oltre i 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo fino a 400-600 metri su Piemonte ed Emilia-Romagna.

Forlivese sotto osservazione

Particolare attenzione è rivolta al Forlivese, dove è stata diramata un’allerta arancione per rischio frane e piene dei corsi d’acqua. I cittadini iscritti al servizio Alert System sono stati informati della previsione di “precipitazioni intense e persistenti”, soprattutto sui settori centro-orientali, con possibili innalzamenti dei livelli idrometrici e superamenti della soglia 2. Nell’avviso diffuso alla popolazione si raccomanda di tenersi lontano dagli argini fluviali, evitare la sosta vicino ai corsi d’acqua, allontanarsi dai parchi, non rimanere in locali sotto il piano stradale e prestare la massima prudenza nei sottopassi. Viene inoltre richiesto di ridurre al minimo gli spostamenti e di allontanarsi dalle aree interessate da fenomeni franosi.

Vento e mare agitato sulla costa

Lungo la fascia costiera emiliano-romagnola sono previsti venti di burrasca moderata da nord-est, con velocità comprese tra 62 e 74 chilometri orari e raffiche localmente più intense. Il mare è atteso fino ad agitato, con possibili fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, oltre a ingressioni marine che potrebbero interessare anche gli stabilimenti balneari. La Protezione civile segnala infine che la tendenza è per una stazionarietà dei fenomeni, invitando cittadini e amministrazioni locali a mantenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali.