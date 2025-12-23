Il sigaro è ormai diventato simbolo dei festeggiamenti in Supercoppa italiana. Il precursore è stato Sergio Conceiçao a inizio 2025 e a ruota lo hanno seguito a distanza di un anno anche Romelu Lukaku e David Neres dopo il successo del Napoli in finale contro il Bologna. Il belga e il brasiliano hanno infatti festeggiato fumando un sigaro cubano negli spogliatoi, esattamente come l’allora allenatore del Milan dopo aver battuto l’Inter nell’edizione di gennaio 2025.

Lukaku con Noa Lang si è anche scatenato a ritmo di musica, Neres è stato invece elogiato da Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna. Proprio Neres è stato decisivo nel successo dei suoi, con la doppietta in finale ma anche il gol in semifinale.

Il brasiliano sta vivendo uno stato di forma incredibile e finalmente si è preso il Napoli dopo un lungo momento abbastanza complicato tra la scorsa stagione e l’inizio di questa. Neres è stato devastante in questa Supercoppa: prima ha rotto l’equilibrio contro il Milan in un match che fino a quel momento non era stato spettacolare, mentre in finale ha dominato. Prima una perla nel primo tempo nel momento di massima pressione del Napoli, poi nel secondo ha sfruttato uno dei pochi errori di Ravaglia nel corso della partita.

Lukaku è invece tornato adesso a disposizione di Conte dopo l’infortunio in una delle amichevoli estive pre campionato, ma non è ancora sceso in campo nel corso di questa stagione in gare ufficiali. Nonostante ciò, il belga è stato definito come uno degli uomini chiave da Antonio Conte per la sua importanza che ha all’interno dello spogliatoio.

Ecco perché anche lui è stato uno dei mattatori dei festeggiamenti negli spogliatoi dopo il trionfo in Arabia Saudita che ha regalato al Napoli il primo trofeo stagionale. E adesso Antonio Conte spera di ritrovare la coppia anche in campo per avere una soluzione in più a Rasmus Hojlund, che insieme a Neres ha trascinato la squadra di Antonio Conte nella campagna araba.