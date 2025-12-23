Il mondo FQ

Giorgetti difende la manovra. Poi ammette: “Non credo passerà alla storia”

Il Ministro dell’Economia è intervenuto nell’Aula del Senato al termine della discussione generale sulla Legge di Bilancio. Un discorso per difendere le misure. “Io sono sfortunato”
“Interventi storici”, “stanziamenti in Sanità mai visti nei tempi recenti”, “cose che fino a due mesi fa sembravano incredibili”. E ancora, sul rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, “una cosa storica. Del resto “anche Confindustria si è presentata ai tavoli a palazzo Chigi chiedendo cose che probabilmente pensava di non ottenere e invece ha ottenuto”. Giancarlo Giorgetti difende la manovra a spada tratta in Senato. E rivendica anche la ‘tassa sui pacchi’. L’aumento della pressione fiscale? Tenta di giustificarlo ancora con l’aumento degli occupati e con l’incremento dell’attività di accertamento nel contrasto all’economia sommersa.

