È morto ieri, 22 dicembre, il bambino di 4 anni che lunedì scorso era caduto nella piscina coperta di Curon, val Venosta, vicino Bolzano. Soccorso dal personale medico dopo il suo ritrovo, il piccolo era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dov’è stato trasportato tramite l’elisoccorso del Pelikan 3.

L’incidente era avvenuto il 15 dicembre nella piscina Curunes, inaugurata da poco, e le cause e la dinamica dell’annegamento sono ancora da chiarire.

Su queste indagano i carabinieri, coordinati alla Procura di Bolzano. Il comune di Curon intanto esprime il suo cordoglio tramite il sindaco Franz Prieth, e si stringe assieme alla comunità cittadina alla famiglia della vittima.