“Ancora non si riesce a capire quale sia il testo definitivo di questa manovra. Hanno litigato su tutto, tra un emendamento e l’altro. È vero che tutte le leggi finanziarie sono sempre state accompagnate da una certa confusione, ma partire due mesi fa e arrivare a poche ore da Capodanno e soprattutto poi con dei ministri che sono stati sfiduciati dal proprio partito, questo l’Italia non lo aveva ancora visto. Inoltre sarà difficilissima a toccare la manovra. Noi ci proveremo, ma Giorgetti ha già detto che comunque sempre dentro i 18 miliardi. Però dobbiamo ricordare che quest’anno abbiamo speso 45 miliardi in sistemi d’arma per far contenta la Nato e Donald Trump”. Lo ha detto il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, prima di entrare a Palazzo Madama per la discussione generale sulla manovra.