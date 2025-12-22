Il mondo FQ

Licheri (M5s) attacca la maggioranza: “Manovra? Hanno litigato su tutto, ci sono ministri sfiduciati dai loro stessi partiti”

Agenzia Vista
Il senatore prima di entrare a Palazzo Madama: "Una cosa mai vista"
“Ancora non si riesce a capire quale sia il testo definitivo di questa manovra. Hanno litigato su tutto, tra un emendamento e l’altro. È vero che tutte le leggi finanziarie sono sempre state accompagnate da una certa confusione, ma partire due mesi fa e arrivare a poche ore da Capodanno e soprattutto poi con dei ministri che sono stati sfiduciati dal proprio partito, questo l’Italia non lo aveva ancora visto. Inoltre sarà difficilissima a toccare la manovra. Noi ci proveremo, ma Giorgetti ha già detto che comunque sempre dentro i 18 miliardi. Però dobbiamo ricordare che quest’anno abbiamo speso 45 miliardi in sistemi d’arma per far contenta la Nato e Donald Trump”. Lo ha detto il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, prima di entrare a Palazzo Madama per la discussione generale sulla manovra.

